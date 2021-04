nieuws

Foto: Sport050

Op het huidige basketbalterrein bij het Trefpunt in Beijum staat vanaf halverwege mei een buitenfitnesspark. Dat maakte de gemeente Groningen donderdagmiddag bekend.

Het buitenfitnesspark komt er dankzij een burgerinitiatief. Al in 2013 begon een werkgroep met plannen voor de aanleg van het park. Naast het buitenfitnesspark komt er bij de ingang van het Trefpunt een terras en verbeterde bestrating. Afhankelijk van het weer is het werk na vijf of zes weken af.