BrugTerug: minister liegt over Paddepoelsterbrug

Foto Andor Heij

Minister Cora van Nieuwenhuizen liegt tegen de Tweede Kamer over afspraken die gemaakt zijn over de nieuwe Paddepoelsterbrug. Dat zegt dat actiegroep BrugTerug in een nieuwsbrief.

De Tweede Kamer heeft de minister vorige maand gevraagd waarom ze zich niet houdt aan de afspraak om een lage beweegbare Paddepoelsterbrug te bouwen. Die moet de brug vervangen die drie jaar geleden vernield is door een fout van een brugwachter. In een brief aan de Tweede Kamer stelt Van Nieuwenhuizen dat een lage brug nadelig is voor fietsers, omdat die dan soms moeten wachten voor een passerend schip. Van Nieuwenhuizen geeft nu toch de voorkeur aan een brug van 9 meter hoog. Die hoeft niet open voor schepen, maar betekent wel een grote barriere voor fietsers. .

De actiegroep voelt zich door Den Haag aan het lijntje gehouden. BrugTerug zegt de Tweede Kamer te zullen informeren over de reactie van de minister. De Paddepoelsterbrug staat woensdag op de agenda van de gemeenteraad. Ook die is vóór een lage brug.