Brug bij Oostersluis afgesloten wegens storing; brugdek blijft open staan

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Eén van de twee bruggen over het Van Starkenborgkanaal bij de Oostersluis in Groningen staat sinds vrijdagmiddag in storing.

Eén van de twee brugdekken staat open en wil niet meer naar beneden. Door de storing ontstond er, vanaf beide zijden van de brug, een behoorlijke verkeersopstopping.

Monteurs zijn ter plaatse om ook het andere brugdek weer dicht te krijgen en de storing die het oponthoud heeft veroorzaakt, te verhelpen. Medewerkers van de gemeente plaatsten hekken rond de kapotte brug, om zo gevaarlijke situaties te voorkomen.