Brandweer in actie voor kat die vastzit onder zonnepanelen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen aan de Briljantstraat waar een kat vast was komen te zitten onder een aantal zonnepanelen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “De kat bevond zich onder de zonnepanelen”, vertelt Ten Cate. “Een brandweerman heeft met een stok het dier er onder vandaan weten te porren. Daarop is de kat naar de andere kant van het dak gerend. Brandweerlieden hebben aan die kant het dier uit de dakgoot proberen te krijgen, maar dit lukte niet.”

Ook de bewoners deden een duit in het zakje. “Ze hebben vanuit een dakraam met een touwtje de kat proberen te lokken. Het is een jong en erg speels dier. Maar ook dit had geen effect.” De brandweer heeft de bewoners geadviseerd om het dakraam open te laten en om binnen een bakje met voedsel neer te zetten. “Mocht het dier vanavond nog op het dak zitten dan moet men opnieuw de brandweer bellen.”