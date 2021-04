nieuws

Foto Joey Lameris. 112groningen.nl

De brandweer heeft vrijdag aan het begin van de middag een brand geblust aan de Irislaan in de Oosterparkwijk. Niemand raakte gewond.

Het ging om een keukenbrand, maar in de hele woning is veel rookschade.

De brandweer moest de voordeur forceren om binnen te komen, want de bewoner was niet thuis. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.