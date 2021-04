nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

In een berm tussen de Berlageweg en de oostelijke ringweg in De Hunze is vrijdagmiddag brand ontstaan.

Zo’n tweehonderd vierkante meter struikgewas werd in de as gelegd, voordat de brandweer het vuur kon doven. Voorbijgaand ambulancepersoneel merkte de brand vanaf de ringweg op.

De brand was snel geblust. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.