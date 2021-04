Brand op dak van gebouw in Oude Boteringestraat snel onder controle

nieuws

Foto: Chris Bakker

Op het dak van een gebouw in de Oude Boteringestraat heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 21.45 uur binnen bij de hulpdiensten waarop direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Er was melding gemaakt van rookontwikkeling”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “In ons systeem is dit weggeschreven als woningbrand. Toen we ter plaatse kwamen bleek het echter te gaan om een brandje op het dak of op een balkon. Daar is wat rotzooi in de brand geraakt. Wij hebben dit snel kunnen blussen. De schade is beperkt gebleven.”

Volgens verslaggever Chris Bakker betrof het een vuurkorf die in de brand was geraakt. “De brandweer is met de hoogwerker omhoog gegaan om het vuur te blussen.” Er wordt onderzoek gedaan hoe het vuur heeft kunnen ontstaan.