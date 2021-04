Brand in wasmachine zorgt voor veel schade op zolder van woning

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In een woning aan de Munsterheerd in de Groningse wijk Beijum heeft in de nacht van woensdag op donderdag enige tijd brand gewoed. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond middernacht binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een brand op de zolderverdieping”, vertelt Nuver. “Daar is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een wasmachine. De brandweer had het vuur snel onder controle maar heeft niet kunnen voorkomen dat er op deze verdieping flink wat schade is ontstaan.”

Volgens Nuver is de bewoonster gecontroleerd door ambulanciers. “Zij is wegens rookinhalatie gecontroleerd, maar de vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis.” Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.