Brailleweg van 1 tot 10 mei dicht voor alle verkeer

De Brailleweg is van zaterdag 1 mei tot en met maandagochtend 10 mei afgesloten voor alle verkeer. Auto’s moeten omrijden via het Emmaviaduct, fietsers worden omgeleid via het Hoornsediep.

Combinatie Herepoort is momenteel druk bezig langs de Brailleweg, aan de westzijde van het Julianaplein. Er worden leidingen en een nieuw riool aangelegd. Als die klus is geklaard, wordt een nieuw deel van de Brailleweg aangelegd, naast de huidige Brailleweg.

Auto’s die vanaf het Emmaviaduct via de Brailleweg richting Groningen-Zuid rijden, kunnen het beste over de A28 richting Assen rijden en vervolgens de afrit Groningen-Zuid nemen. Fietsers van en naar de Vondellaan wordt aangeraden om het tunneltje onder het Emmaviaduct te nemen. Ook diverse busroutes zijn aangepast.