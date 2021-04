Boa-vakbonden noemen sluiten terrassen om 18.00 uur onverstandig

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De Boa-vakbonden noemen het onverstandig om terrassen om 18.00 uur te sluiten. Volgens de bonden is er niet tegenop te handhaven.

Dinsdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat de coronamaatregelen versoepeld worden. Zo mogen vanaf woensdag 28 april de terrassen weer open. Wel gelden er verschillende voorwaarden. Zo mogen terrassen alleen tussen 12.00 en 18.00 uur bezoekers ontvangen. De BOA Bond laat weten dat het gehoopt had dat de terrassen tot 2030 uur open zouden mochten blijven. Wij denken dat je in die paar uur natuurlijk verloop krijgt”, vertelt Ruud Kuin van de BOA Bond aan de NOS. “Bijvoorbeeld gezinnen gaan al eerder naar huis. Een deel zal blijven. Op deze manier krijg je spreiding van mensen. Nu gaat iedereen op hetzelfde moment vertrekken. Dan krijg je massale uitstroom en kan je geen afstand houden. De boa’s kunnen daar niet op handhaven.”

Ook vakbond BOA ACP is niet blij met de maatregelen. “De avondklok gaat er van af, maar nu moeten we de horeca gaan handhaven”, zegt Richard Gerrits van de vakbond. “Boa’s zitten aan hun limiet. Andere taken worden niet gedaan. Foutparkeren, het fout aanbieden van huisvuil, daar is nu helemaal geen tijd voor.”