Bloeiende Japanse sierkers fleurt Stad op

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Met de lagere temperaturen van de afgelopen dagen lijkt het aangename voorjaarsweer ver weg. Toch laat de Japanse sierkers ons dit jaar niet in de steek.

De Prunus serrulata kun je op verschillende plekken in de stad tegenkomen. Een bekende plek is de J.C. Kapteynlaan. De sierkerst komt van nature voor in het gebergte van West-China, in Korea en in Japan. De Japanse sierkers komt zoveel in boom-vorm als in struik-vorm voor. Eind april en begin mei bloeit de boom of struik met meestal gevulde bloemen. In de stad gaat het meestal om roze bloemen, maar ook witte bloemen zijn mogelijk.

Hoe lang de boom of struik in bloei blijft staan is afhankelijk van de weersomstandigheden. Harde wind is bijvoorbeeld funest. In Japan wordt bij het in bloei geraken van de Japanse sierkerst altijd het Hanamifeest gevierd waarbij mensen picknicken tussen de bomen.