Blijdschap en opluchting bij bewoners Buitenhof over oplossingen voor verkeerslawaai

De werkgroep Verkeer en Geluid van de buurtcommissie De Buitenhof in Groningen is blij dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met plannen om een geluidsscherm te plaatsen bij de busbaan langs de woonwijk.

Dankzij de motie, geïnitieerd door Wim Koks van de SP, moet er ook onderzoek worden gedaan naar een groene wal met zonnepanelen langs de hele Buitenhof. “We zijn als werkgroep blij en opgelucht dat er iets gaat gebeuren”, vertelt Renée Peterson, al sinds het ontstaan van Buitenhof woonachtig in de woonwijk.

De bewoners van de wijk Buitenhof klagen al jaren steen en been over het geluid van de snelweg. Recent werden de klachten bevestigd door een nieuw onderzoek.

Het geluidsscherm bij de busbaan moet volgend jaar klaar zijn. In oktober van dit jaar moet de gemeenteraad verslag uitbrengen van gesprekken met omwonenden, bedrijven, Rijkswaterstaat en andere overheden over de mogelijke aanleg van een geluidswal. Deze wal moet in ieder geval de op- en afritten van de busbaan afschermen, maar er moet ook financiering worden gezocht voor een geluidswal langs het hele traject.