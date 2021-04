Binnenstad massaal gevuld met shoppende stadjers

Er was woensdag een grote massa mensen aan het winkelen in de binnenstad. Vanwege de coronaversoepelingen kunnen winkels weer zonder afspraak klanten ontvangen.

Er stonden bij diverse winkels grote rijen. Dit omdat de winkels maar één klant per 25 vierkante meter mogen binnen laten. De coronacijfers zijn nog steeds hoog en dat zorgt er voor dat de ingevoerde versoepelingen ter discussie zijn komen te staan.

Eric Bos van de Groningen City Club denkt dat deze versoepelingen juist goed kunnen helpen bij het bestrijden van het coronavirus. “Je hebt in de parken in het land kunnen zien wat er gebeurt als er geen plek is waar je heen kunt. Nu kun je gedoseerd naar het restaurant of een winkel en spreidt het publiek zich.”

Voor mensen die de drukte graag vermijden is er nu ook een kaart waar je kan zien waar het druk is.