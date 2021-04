Bijzonder restaurant Elmer’s stopt er mee

nieuws

Foto: Elmers Lunchroom Groningen

Het restaurant Elmer’s aan de Nieuwe Ebbingestraat stopt er mee. Dat meldt het bedrijf op Facebook. De aanleiding is de coronacrisis.

Het was een bijzondere horecagelegenheid, omdat er veel mensen met het syndroom van down werkten. Het restaurant werd vernoemd naar Elmer. Hij had affiniteit met de horeca en zijn moeder en zus zetten de lunchroom ”Elmer’s koffie, lunch en meer” op. Elmer ging er ook aan de slag.

Er volgden daarna meer medewerkers met het syndroom van down. Het restaurant heeft ruim tien jaar bestaan.

OOG TV maakte in 2019 een reportage over Elmer’s.