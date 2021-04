Bijna vijf jaar wachten op sociale huurwoning in gemeente Groningen

nieuws

Mensen die in de gemeente Groningen in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning moeten bijna vijf jaar wachten. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op3.

De sociale huur is beschikbaar voor mensen met bepaalde inkomens. De huur van een woning ligt op maximaal 752,33 euro. De vraag naar deze woningen is de afgelopen jaren fors toegenomen. In de Randstad had men al te maken met een lange wachtrij, maar nu ziet men dat de wachttijd ook in andere delen van het land langer wordt. In de gemeente Groningen moet er 4 jaar en 11 maanden gewacht worden. Dit is de tijd vanaf het moment dat je je inschrijft tot het moment dat je een huis hebt gevonden. De tijd waarin je actief aan het zoeken bent is korter. Dan is de wachttijd gemiddeld 2 jaar en 5 maanden.

De wachttijd in Groningen staat in schril contrast met Amsterdam waar je gemiddeld 13 jaar en 10 maanden ingeschreven moet staan om kans te maken op een sociale huurwoning. In Utrecht ligt de wachttijd op 11 jaar en 1 maand, in Assen 5 jaar en 4 maanden en in Oldambt 1 jaar en 4 maanden.

De NOS heeft voor het onderzoek in zoveel mogelijk gemeenten de gemiddelde inschrijfduur en actieve zoektijd in kaart proberen te brengen. In totaal hebben ruim honderd woningcorporaties gegevens aangeleverd. Op basis daarvan heeft men voor ruim zestig procent van de Nederlandse gemeenten een beeld kunnen schetsen. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.