Bijna twintig procent meer hypotheekaanvragen in Groningen; gemiddeld 197.000 euro geleend

Bewerking van foto's van Google Streetview en rechtenvrije foto's via pikrepo.com

Ondanks de onzekerheid over de coronacrisis zijn er in het afgelopen jaar een stuk meer hypotheekaanvragen ingediend in Groningen. Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Groningen is met een toename 19,2 procent de op één na grootste stijger van Nederland als het gaat om het aantal hypotheekaanvragen. De provincies Limburg troefde Groningen af met 19,8 procent. In Friesland en Zeeland was er juist een afname van ruim vier procent.

De gemiddelde hypotheekbedragen in Groningen stegen met 4,4 procent naar 197.000 euro. Samen met Drenthe staat de provincie daarmee onderaan in Nederland.

De toename was het grootst onder jonge hypotheekaanvragers tot 35 jaar, namelijk 21,5 procent. Onder mensen van 55 jaar en ouder was de toename met 0,8 procent het kleinst.