Bewoners Meerweg fleuren de straat op

Foto: Google Streetview

Bewoners van de Meerweg in Haren kunnen gaan genieten van de lente. Samen met de gemeente hebben zij de boomspiegels in de straat opgefleurd.

Op het deel tussen de Rijksstraatweg en Westerse Drift heeft de gemeente in de boomspiegels weggehaald en nieuwe aarde aangebracht. Daarnaast hebben de bewoners samen met een ambtenaar plannen gemaakt.

Een hoveniersbedrijf heeft de ‘boomtuintjes’, zoals de bewoners ze noemen deze week ingericht. “Daardoor ziet het er eigenlijk al heel leuk uit”, zei bewoonster Cato van der Vlugt zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Vrijdag hebben we er wat bloeiende dingen bij in gezet en is wethouder Jongman langs geweest en hebben we het feestelijk geopend, toen heeft zij het laatste rozenstruikje erin gezet.”

Richting de Westerse Drift liggen nu vooral bloemenperkjes en richting het dorpscentrum staan al jaren boompjes. “Rondom die boompjes was het altijd een vieze bedoening met onkruid, dus daar is nu goede aarde in gekomen en daar staan nu hele mooie vaste planten omheen, zodat het er zowel in de winter als zomer groen en fleurig uitziet. We zijn er heel erg blij mee, het fleurt de straat heel erg op.”

Luister het gesprek met Cato van der Vlugt hier terug: