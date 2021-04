Bewoners Lewenborg klagen over hoge grondwaterstand: “Water in kruipruimte”

nieuws

Water in de kruipruimte onder één van de woningen. Foto: ingezonden / OOG Tv

Bewoners uit het noordoostelijk deel van de wijk Lewenborg klagen over een hoge grondwaterstand. In verschillende woningen is er water komen te staan in de kruipruimte.

“Normaal zou er geen water moeten kunnen staan”, vertelt een bewoner. “Bij de bouw is er een betonnen bak aangelegd waar de huizen als het ware op zijn gezet. Echter doordat er leidingen zijn getrokken, bijvoorbeeld voor de riolering, kan er via deze gaten toch water in de bak sijpelen.” Dat er water in de kruipruimte staat werd vorige week ontdekt. “Mijn buurman heeft zonnepanelen laten installeren. Eén van de kabels moest daarbij via de kruipruimte. Toen merkte men het water op. Ik ben daarop ook gaan kijken, en zag dat er ook hier water stond. Vervolgens ben ik er op gaan letten en ik zag gisteren een bewoner verderop emmers met water naar buiten gooien.”

Pantoffels aangeschaft

Het vermoeden bestaat dat het probleem al langer speelt. “De vochtigheid in huis is al enige tijd hoger, en zelf heb ik al enige tijd last van koude voeten terwijl ik dat voorheen nooit had. Ik heb dan ook pantoffels aangeschaft, en ook staat de kachel twee graden warmer. Maar dat er water in de kruipruimte staat ruik je niet, waardoor ik denk dat veel meer mensen met het probleem te maken hebben. Maar velen zullen het niet weten, want wanneer kijk je nu in de kruipruimte?”

Drainage

Direct na de constatering heeft men melding gemaakt. “Het Waterbedrijf heeft onderzoek gedaan. Zij kwamen al snel tot de conclusie dat het niet om een lek in de waterleiding ging maar dat het wordt veroorzaakt door een hoge grondwaterstand. Ook de gemeente Groningen is inmiddels bekend met het probleem. Ik heb begrepen dat ze vandaag onderzoek hebben gedaan en dat ze volgende week drainage toe willen gaan passen.”