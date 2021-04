Bewoners gaan honderd extra bomen en struiken planten langs Engelberterweg

nieuws

Rechtenvrije foto via pixnio.com

Aanstaande zaterdag gaan meer dan de helft van de buurtbewoners aan en rond de Engelberterweg de straat flink vergroenen. De buurt begint dan met het planten van meer dan honderd bomen en struiken in tuinen langs de straat.

“We hebben vorig najaar contact gezocht met de gemeente met het idee om onze straat, een doorgaande weg zonder stoep en met veel doorgaand verkeer, wat mooier en groener te maken”, vertelt Masja Zwart. “Al is Engelbert een lintdorp met huizen met grote tuinen en omgeven door weilanden, de biodiversiteit van de velden om ons heen is laag. Meer (bloeiende) bomen en struiken zijn hard nodig voor de bijen, insecten en vogels. Daarnaast is het ook gewoon mooi voor alle fietsers en wandelaars die hier door het dorp komen.”

Daarom benaderden buurtbewoners de gemeente, met het verzoek om fruitbomen in de berm te planten of om wilde bloemen in te zaaien. “Maar onze wegbermen bleken helaas te smal voor bomen”, vervolgt Zwart. “Maar we kregen als pratend een geweldig aanbod. Alle bewoners mochten dit voorjaar een gratis boom of struik bestellen om die in de eigen voortuin of zijtuin te planten. De enige voorwaarde is dat de boom zichtbaar is vanaf de weg zodat de hele buurt ervan kan meegenieten.”