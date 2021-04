Bewoner blust balkonbrand met emmers water

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het balkon van een woning aan de Philip John Noel-Bakerstraat in de wijk Hoornsemeer heeft woensdagavond enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 19.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Er was brand ontstaan in een tuinset die op het balkon stond”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “De bewoner heeft de brand met een aantal emmers water geblust. Wij hebben als brandweer een nacontrole gedaan en hebben het tuinsetje afgeblust.”

Volgens Oosterheerd is er niemand gewond geraakt. “Ook is de schade beperkt gebleven tot het balkon. De brand is niet doorgeslagen naar binnen.” Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is onbekend. Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl hebben ook politieagenten een blussing gedaan. “Politiemensen waren snel ter plaatse en zijn met een poederblussertje naar het balkon gesneld en hebben daar een blussing mee uitgevoerd.”