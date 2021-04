Bevrijdingsfestival deelt 2.500 blikken soep uit: “Symbool voor voedselveiligheid”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de aanloop naar het Bevrijdingsfestival worden er in de gemeente Groningen ruim 2.500 blikken soep uitgedeeld. Dat laat de organisatie maandagavond weten.

Lopers van de Bevrijdingstocht brengen op 1, 2 en 3 mei behalve het Bevrijdingsvuur ook blikken soep mee. Daarnaast worden er op 1 mei blikken uitgedeeld bij een speciale marktkraam op de Grote Markt. “De soep is ideaal om te delen met buren, familie of vrienden”, schrijft de organisatie. “De soep is een symbool voor vrede en voedselveiligheid. We nodigen iedereen uit om tijdens de soep te praten over vrijheid. Elkaar te vragen wat die vrijheid betekent, en wat er voor nodig is om die vrijheid te houden.” Het eten van de soep vindt op 5 mei om 18.00 uur plaats tijdens de Vrijheidsmaaltijdsoep.

Livestream

Vanwege de coronamaatregelen vindt het Bevrijdingsfestival dit jaar online plaats. Deelnemers aan de soepactie worden gevraagd om mooie, ontroerende en grappige eetmomenten te delen door foto’s of voiceberichten te uploaden naar de livestream en uitzending van Bevrijdingsfestival Groningen. Iedereen die mee-eet kan mooie, ontroerende, grappige eetmomenten delen door foto’s of voiceberichten te uploaden naar de livestream en uitzending van Bevrijdingsfestival Groningen

Placemat

Om het gesprek tijdens het eten van de soep op gang te helpen is er ook een placemat gemaakt met daarop stellingen, vragen en gekke teksten over het thema vrijheid en de betekenis daarvan in onze maatschappij. De placemat wordt bij elke blik soep meegeleverd. Mensen die de blik soep mislopen kunnen zelf ook aan de slag. Het recept en het bereiden is te vinden op deze website.

Meer informatie over het Bevrijdingsfestival in Groningen vind je op deze website.