Bevrijding Groningen herdacht: “Meer interesse dan een paar jaar geleden”

In het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg werd vrijdag de bevrijding van Groningen herdacht. Het is precies 76 jaar geleden dat de stad bevrijd werd door de Canadezen.

Door de coronamaatregelen gaan veel activiteiten rondom de bevrijding niet door, maar Gert Vos van de stichting Bevrijdingsbos vindt het belangrijk dat deze dag toch herdacht wordt. “Deze generatie weet niet hoe het is om in oorlog te leven. Hoe is het leven met een dreiging dat je de deur uitstapt en niet de vrijheid kan voelen die wij allemaal kennen? Ik vind dat één van de belangrijkste aspecten om te blijven benadrukken.” Hij is dan ook blij dat hij merkt dat steeds meer jongeren interesse hebben in verhalen van de oorlog. “Misschien horen ze verhalen van opa’s en oma’s bijvoorbeeld. Je merkt dat er meer interesse komt dan een paar jaar geleden.”

Vos vindt het jammer dat veel activiteiten niet door kunnen gaan. “We hebben vandaag bloemen gelegd op het regimentenplateau, dat is eigenlijk het enige wat we feitelijk doen. Verder staan er billboards verspreid door de stad. Daarop staan de 43 Canadese soldaten die bij de bevrijding om het leven gekomen zijn.” De verhalen achter deze soldaten zijn te lezen op de website van de stichting.