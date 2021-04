“Bestuurscultuur verandert niet zomaar met het vertrek van één persoon”

nieuws

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

We moeten ons beseffen dat een bestuurscultuur niet zomaar verandert met het vertrek van één persoon. Dat zegt fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad.

* Brandsema heeft zaterdagavond gereageerd op de ontstane situatie, de bijdrage is op Paaszondag gepubliceerd

Brandsema reageert daarmee op de ontwikkelingen in Den Haag. Donderdag in het debat in de Tweede Kamer steunde zijn partij een motie van afkeuring tegen Mark Rutte. Een motie van wantrouwen werd echter door de partij niet gesteund. Zaterdag liet Gert-Jan Segers in een interview met het Nederlands Dagblad weten niet in een nieuw kabinet met de VVD te willen stappen met Rutte als premier. Een nieuw kabinet met Mark Rutte als premier lijkt daarmee feitelijk onmogelijk te zijn geworden.

“Rutte donderdag wegstemmen had de politieke chaos groter gemaakt”

“Segers heeft donderdag en gisteren twee duidelijke signalen afgegeven”, vertelt Brandsema. “Mark Rutte donderdagavond wegstemmen middels een motie van wantrouwen zou de politieke chaos nog veel groter hebben gemaakt. Heel begrijpelijk dat de ChristenUnie daar geen verantwoordelijkheid voor wilde dragen, en daarmee wat mij betreft een juist besluit. Tegelijk heeft Segers gisteren duidelijk gemaakt dat de ChristenUnie geen onderdeel kan zijn van een nieuwe kabinet met Rutte als premier. Een nieuw kabinet moet aan de slag met een cultuurverandering, en daar kan Rutte niet meer geloofwaardig leiding aan geven. En dat is tegelijk een wrange constatering, omdat Rutte ook de premier is die ons land het afgelopen decennium op een manier geleid heeft, die op vele vlakken ook waardering verdient.”

“Rutte kan niet geloofwaardig aan het roer staan”

“Tegelijk moeten we ons beseffen dat een bestuurscultuur niet zomaar verandert met het vertrek van één persoon. Ook dan is er nog veel werk aan de winkel. Maar ik ben het helemaal eens met Segers dat Rutte niet geloofwaardig aan het roer kan staan van die verandering. De komende periode wordt een belangrijke en bijzonder ingewikkelde periode. We zitten nog midden in een crisis die om leiding vraagt en een complexe politieke impasse. Ik waag me niet aan een voorspelling over hoe dit af gaat lopen. Ik wens alle betrokkenen veel wijsheid en sterkte en hoop dat vanuit dienend leiderschap het landsbelang boven persoonlijk belang gesteld wordt.”

VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz liet zaterdag weten dat wat haar betreft Rutte de ideale man is die het land de komende jaren moet gaan leiden.