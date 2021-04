Bestuurder bezorgscooter onderuit op Trompsingel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Trompsingel is de bestuurder van een bezorgscooter onderuit gegaan. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur ter hoogte van cultuurcentrum De Oosterpoort. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het verhaal dat hier de ronde doet is dat de bestuurder moest remmen voor het zebrapad. Op één of andere manier is hij hierdoor ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundige van de Rapid Responder heeft het slachtoffer nagekeken. Hij is uiteindelijk door familieleden opgehaald.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Medewerkers van Handhaving hebben het overige verkeer in goede banen geleid.