Bestuurder bezorgscooter gewond bij verkeersongeluk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Van Iddekingeweg is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur ter hoogte van de kruising met de Helper Weststraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een aanrijding waarbij een bezorgscooter en een fietsster met elkaar in botsing zijn gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben zich ontfermd over beide slachtoffers. De bestuurder van de bezorgscooter is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De fietsster kon in de ambulance behandeld worden en is daarna door de ambulanciers naar huis gebracht.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De bezorgscooter is door collega’s van het slachtoffer opgehaald.