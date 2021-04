Benzinelucht in portiekflat laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen voor een benzinelucht die geroken werd in een portiekflat aan de Surinamestraat in de stad. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van stankoverlast kwam rond 19.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Bewoners hadden het alarmnummer gebeld omdat ze al enige tijd een vreemde lucht roken. Omdat ze het niet vertrouwden schakelden ze de hulpdiensten in. Bij aankomst van de brandweer richtte men zich al snel op de kelderboxer onder de flat. Diverse bergingen werden gecontroleerd maar de bron van de benzineachtige lucht werd uiteindelijk niet gevonden.

Na drie kwartier keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.