Beijum krijgt weer een werkende, openbare flappentap

Foto: Michiel1972 via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De enige openbare geldautomaat in Beijum wordt, tussen half april en eind juni, vervangen voor een werkend exemplaar. Dat betekent dat de inwoners, voor het eerst sinds eind december, weer geld op kunnen nemen in hun eigen wijk.

Volgens wijkwebsite Beijum.org neemt Diebold Nixdorf, een technologiebedrijf wat gespecialiseerd is in geldautomaten, de geldautomaatlocaties over van de SNS Bank. Deze band besloot eind december om de geldautomaten te sluiten, in verband met de grote hoeveelheid plofkraken die plaatsvonden bij de automaten van de bank.

Daardoor moesten de 13.000 bewoners het sindsdien doen met een flappentap in de Primera, maar die sloot ook door de coronamaatregelen.

Vanaf eind juni kunnen Beijummer in ieder geval weer contant geld opnemen en kunnen rekeninghouders hun saldo checken in de wijk.