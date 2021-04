Basisschool Het Karrepad blij met plannen nieuwe gymzaal: “We zijn straks weer compleet”

nieuws

Foto: Basisschool Karrepad

Basisschool Het Karrepad is blij met de plannen voor een nieuwe gymzaal die bij de school gebouwd gaat worden. Woensdagmiddag werd bekend dat het Stadsbestuur 3,3 miljoen euro uit gaat trekken voor het nieuwe gebouw.

“Ja, we zijn ontzettend blij”, zegt directeur Alinda Koerts van de school. “Sinds de brand in november 2019 zitten we zonder gymlokaal. We lossen het op door gymlessen aan te bieden in Hoogkerk. En ondanks dat dit heel goed gaat is het fijner en praktischer om de gymlessen op je eigen terrein te kunnen geven. Doordat de lessen nu in Hoogkerk worden gegeven heb je toch te maken met een logistiek proces en moet je een bus regelen om de kinderen er naar toe te vervoeren.”

Natuurlijke uitstraling

De nieuwe gymzaal komt op een iets andere plek te staan dan waar het afgebrande gebouw stond. “Persoonlijk hadden wij het gebouw iets meer richting het park willen hebben. Nu komt het wat dichter bij ons gebouw te staan waar de bovenbouwklassen les krijgen. We denken dat er hierdoor iets minder doorkijkmogelijkheden zijn richting het park. Maar we zijn ondertussen ook heel benieuwd wat de architecten er van gaan maken. Ik heb begrepen dat er rekening wordt gehouden met de natuurlijke uitstraling die wij belangrijk vinden.”

“Drempel om in beweging te komen wordt lager”

De gymzaal brandde in november 2019 af. “Je kunt zeggen dat het lang geduurd heeft voor dit plan er ligt. En ergens klopt dat. Want zonder gymzaal voelden wij ons als school niet compleet. Er ontbrak iets. Aan de andere kant weet je ook dat een nieuw gebouw er niet zomaar staat. Er is onderzoek nodig, en dat kost tijd. Daarom zijn we blij dat de plannen nu concreet zijn. En we zullen heel blij zijn als we straks de deuren feestelijk kunnen openen. Ook omdat met een eigen gymzaal in de buurt de drempel om in beweging te komen ook veel lager is.”