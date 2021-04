AZNN: druk op noordelijke ziekenhuizen blijft hoog

nieuws

De druk op de noordelijke ziekenhuizen blijft onverminderd hoog. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Volgens het AZNN is het einde nog niet in zicht

Ook deze week is van een dalende trend van instroom aan Covid patiënten in de ziekenhuizen nog geen sprake. De noordelijke ziekenhuizen zijn dan ook bezorgd over de onverminderd hoge druk. Vooral de krapte in de personele bezetting en het welzijn van het zorgpersoneel baart zorgen.

Er wordt op zorgmedewerkers een beroep gedaan om te helpen om de roosters voor volgende week rond te krijgen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Waar dat niet lukt, wordt de reguliere zorg verder afgeschaald om het personeel een paar welverdiende vrije dagen te kunnen geven.

Dat het einde nog niet in zicht is, blijkt volgens het AZNN uit het aantal besmettingen in Noord-Nederland, dat deze week opnieuw iets is toegenomen. De meeste besmettingen vinden nu plaats in de categorie van 18 t/m 24 jaar. Inmiddels heeft een kwart van de volwassenen in het noorden een eerste prik gehad. De zorginstellingen kijken reikhalzend uit naar het moment waarop de vaccinatiegraad zo hoog is dat de besmettingscijfers dalen.