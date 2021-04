Automobilist gewond bij kop-staart botsing

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Groningerweg tussen Peize en Groningen is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur ter hoogte van Peizermade. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een kop-staart botsing waarbij een grijsgekleurde personenauto achterop een zwartgekleurde auto botste.” Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve een ambulance en de politie kwam ook de Groninger brandweer ter plaatse omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. “Van een beknelling was uiteindelijk geen sprake. Wel raakte één automobilist gewond.” Deze persoon is door ambulanciers gecontroleerd. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen geborgen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.