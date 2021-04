Automobilist beboet vanwege auto vol met flessen lachgas

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is vrijdagavond beboet omdat hij betrapt werd met tien flessen lachgas in zijn auto. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

“Een bewoner in de wijk Grunobuurt deed bij ons melding van een verdachte situatie”, schrijft de politie. “Een persoon zou zich vreemd hebben gedragen in en rondom een voertuig terwijl de avondklok al was ingegaan. Hierop zijn wij ter plaatse gegaan.” Al snel werd het betreffende voertuig aangetroffen. “Op het moment dat wij de auto naderden, stapte de bestuurder uit. Hij viel zowat omver omdat hij, naar eigen zeggen, lachgas had gebruikt.” In het voertuig werden tien flessen aangetroffen. Omdat de flessen niet op de juiste wijze vervoerd werden en ook niet de benodigde papieren aanwezig waren, heeft hij hier een bekeuring voor gekregen.

Daarnaast werd in het voertuig softdrugs aangetroffen, en ook werd er een mes gevonden. Hiervan heeft de man afstand gedaan.

