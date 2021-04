nieuws

Foto via Instagram @politie_groningen_west

Aan de Antaresstraat in Paddepoel is, in de nacht van maandag op dinsdag, een personenauto uitgebrand.

De brand ontstond rond 03.00 uur. Hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse waren, was het voertuig eigenlijk niet meer te redden. De hele voorkant van het voertuig was al verwoest.

Hoewel agenten geen vermoedens hebben van brandstichting, wil de politie wel graag meer informatie hebben uit de buurt over de brand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Politiebureau Groningen-West (@politie_groningen_west)