Arjen Robben hervat groepstraining bij FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Arjen Robben* of FC Groningen

Aanvaller Arjen Robben was vrijdagochtend weer te zien in de groepstraining van FC Groningen. Robben was de laatste tijd vooral individueel bezig om wedstrijdfit te worden.



De 37-jarige Robben wilde dit seizoen zijn comeback maken in het betaalde voetbal, maar de ex international kwam slechts twee keer in competitieverband uit en kreeg beide keren te kampen met een blessure.

Robben is sindsdien bezig om weer helemaal fit te worden. Robben en de technische staf hopen dat hij nog van belang kan zijn in de laatste wedstrijden van het seizoen. Maar of Robben nog echt in actie komt is nog maar de vraag.