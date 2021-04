Anna Maring wint tweede prijs op Prinses Christina Klassiek Concours

nieuws

Foto: MajankaFotografie

Violiste Anna Maring (18) uit Groningen heeft zaterdag de tweede prijs gewonnen op het Prinses Christina Klassiek Concours. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt.

Het concours werd voor de 53ste keer gehouden. Maring plaatste zich eind maart voor de nationale finale. Vanwege de coronamaatregelen verliep de finale anders dan in andere jaren. Het finalewerk werd op zaterdag 10 april opgenomen in een studio in Gasthuis Leeuwenbergh in Utrecht. Het optreden werd vastgesteld door een professioneel camerateam. De afgelopen avonden waren er iedere avond een aantal optredens te zien die door een jury werden beoordeeld. Het publiek kon meestemmen voor de publieksprijs.

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Maring werd ontving de tweede prijs in de tweede categorie. Behalve de prijs wint ze ook een aantal lessen die ze kan volgen bij een vooraanstaande musicus in Nederland naar eigen keuze. Deze prijs werd aangeboden door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Wilko Koekoek (20) en Jitze van der Land (21), beide uit Groningen, stonden ook in de finale. Samen met Sophie Faltas en Twan van der Wolde maken zij deel uit van Ensemble Fier. Zij vielen echter buiten de prijzen.

Eerste prijzen

Tijdens de Nationale Finale gingen de eerste prijzen naar violiste Adinda van Delft (12) uit Berkel en Rodenrijs, cellist Thomas Prchal (16) uit Utrecht, marimba-speler Steije Maurer (16) uit Nieuwegein en fagot-speler Jappe Dendievel (16) uit het Belgische Oostkamp. De namen werden bekendgemaakt in een speciale bekendmakingsvideo door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden.