Anderhalf miljoen euro subsidie naar Alfa-college voor Vitaliteitscampus

nieuws

Foto: Sport050

Het Alfa-college krijgt anderhalf miljoen euro subsidie voor het programma ‘Vitaliteitscampus’. Het programma moet opleidingen op het gebied van Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen met elkaar gaan verbinden, zodat studenten als ‘breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals’ ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieaanvraag toegekend. Het geld wordt de komende vijf jaar verdeeld over verschillende projecten binnen het programma. Voorbeelden van projecten waaraan het geld wordt besteed, zijn ‘leefstijlinterventies, waarbij mbo-studenten samen met hbo-studenten als leefstijlcoach aan de slag gaan. Ook komen er projecten binnen de zorg, waarbij technologie wordt ingezet bij de kinderopvang en de ouderenzorg om meer bewegen te stimuleren gedurende de dag. Daarnaast komen er programma’s voor alle kinderen, die gericht zijn op bewegen, gezonde voeding, natuureducatie, cultuur en techniek.

“Dit is natuurlijk fantastisch!”, vertelt Jasper van Buiten, programmamanager van de Vitaliteitscampus. “We hebben deze subsidie aangevraagd omdat we als partners vanuit onderwijs, overheid en het bedrijfsleven de gezondheidsvraagstukken in de regio urgent vinden, wat vraagt om het opleiden van breed ontwikkelde en wendbare vitaliteitsprofessionals. Hier heeft de arbeidsmarkt grote behoefte aan. Met het geld kunnen we structureel werken aan de vitaliteit van de regio en het opleiden van deze professionals.”