Amerikaanse verdachte van steekpartij tegen agenten blijft langer vast

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De 32-jarige Amerikaanse verdachte van de steekpartij tegen twee agenten aan de Van Houtenlaan, blijft langer vastzitten. Dat heeft rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland woensdag bepaald.

De Amerikaan werd vorige week uitgeleverd uit Frankrijk. De medeverdachte van de Amerikaan, een 20-jarige man uit Winschoten, zit al sinds eind maart vast in Nederland.

Bij de steekpartij, die op 10 maart plaatsvond, raakte één van de twee betrokken agenten ernstig gewond aan zijn hoofd en zijn hals. De politie stelde vervolgens een klopjacht in naar de twee verdachten.

Twee dagen later deed de politie uitgebreid onderzoek in een woonboot aan het Winschoterdiep, waar de verdachten de nacht doorbrachten na de steekpartij. Vervolgens vetrokken ze per auto naar Noord-Frankrijk, waar ze met hulp van de Belgische politie werden aangehouden.