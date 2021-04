Afgelopen week 405 avondklokboetes in Groningen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie deelde in de afgelopen week 405 boetes uit voor overtreding van de avondklok in de provincie Groningen.

Daarmee is Groningen opnieuw de provincie in Noord-Nederland met veruit de meeste boetes voor avondklok-schending. In Drenthe werden in de afgelopen week 89 boetes uitgedeeld voor deze overtreding, in Friesland ging 141 inwoners op de bon.

Afgelopen week zijn er landelijk 6.287 bekeuringen uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Daarnaast kregen 105 mensen een waarschuwing, omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen. De politie beëindigde afgelopen weekend 39 illegale feesten.