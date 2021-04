Afdreiging met wraakporno en verkrachting kosten Stadjer jeugd-tbs

nieuws

De rechtbank heeft een 19-jarige man uit de Stad Groningen veroordeeld tot plaatsing in een kliniek voor jeugdigen, omdat hij meerdere minderjarige meisjes heeft geprobeerd af te persen met wraakporno. Ook werd hij veroordeeld voor de verkrachting van één van zijn slachtoffers.

De rechtbank sprak haar oordeel afgelopen donderdag uit. De man kwam er qua celstraf vanaf met de duur van zijn voorarrest, wat ruim 270 dagen duurde. Het OM had een jaar celstraf, met aftrek van het voorarrest, geëist tegen de man. Daarnaast eiste het OM de PIJ-maatregel (jeugd-tbs).

De rechtbank neemt het de man bijzonder kwalijk dat hij, bij al zijn daden, geen enkel respect heeft getoond voor de gevoelens van zijn slachtoffers: “Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van verkrachting daarvan langdurig psychisch nadelige gevolgen kunnen ondervinden”, aldus de rechtbank.

De rechtbank nam wel in overweging dat de jongeman zwakbegaafd is en lijdt aan verschillende stoornissen en verslavingen. Maar experts stellen wel dat het gevaar op herhaling bijzonder hoog is bij de man. Een opname in een kliniek voor jeugd-tbns is daarom op zijn plaats, zo oordeelt de rechter.