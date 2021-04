Aantal WW-uitkeringen in Stad licht afgenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is afgelopen maand met 68 afgenomen, tot 3.706 stuks. Dit betekent een daling van 1,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Een afname van de WW in maart is gebruikelijk, door een groei van de seizoenswerkgelegenheid richting het voorjaar, zoals in de bouw, landbouw, horeca en uitzendsector. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel hoger dan een jaar geleden. Toen telde Groningen 3.620 mensen met een uitkering. Dat betekent een toename van 2,4 procent.

Eind maart telde Nederland 282.186 WW-uitkeringen. Dat is 3 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren het er een kleine vierduizend meer; een afname van 1,4 procent.