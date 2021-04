Aantal opnames coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen lijkt af te vlakken

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Hoewel het aantal opnames van coronapatiënten op de op de Groninger Intensive Care-afdelingen in de afgelopen week is gedaald, is het aantal opnames sinds dinsdag weer aan een stijging begonnen. Het aantal opnames op de Groninger verpleegafdelingen lijkt echter af te vlakken.

Op de Intensive Care-afdelingen in Groningen steeg het aantal opnames sinds dinsdag met drie opnames, van 25 naar 28 patiënten. Op de verpleegafdelingen voor coronapatiënten was, gedurende de week, een lichte stijging te zien in het aantal opnames, van 47 naar 49 patiënten.

In de Noord-Nederlandse ziekenhuizen zijn vrijdagochtend 190 coronapatiënten opgenomen, waarvan 70 op een IC-afdeling. Dat is vrijwel evenveel als dinsdag (191). 59 van de opnames in de noordelijke ziekenhuizen zijn afkomstig uit andere regio’s. 27 van hen liggen op een IC in een Noord-Nederlands ziekenhuis.