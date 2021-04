Aantal opnames coronapatiënten in Groningen blijft stijgen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen week opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Vrijdagochtend lagen er 79 coronapatiënten in ziekenhuizen in de provincie, waarvan 32 op een Intensive Care-afdeling. Dinsdagochtend meldde het AZNN nog 76 opgenomen patiënten in Groningen. Toen lagen er dertig op de IC’s.

In alle drie de noordelijke provincies worden, per vrijdagochtend, 196 coronapatiënten verpleegd. 73 van deze patiënten liggen op een IC. In totaal worden 68 patiënten van buiten de regio verpleegd, waaronder dertig IC-patiënten.