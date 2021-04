Aantal IC-opnames in Groningen blijft onverminderd hoog

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal patiënten wat opgenomen is op Intensive Care-afdelingen in de Groninger ziekenhuizen is sinds vorige week dinsdag opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht.

Dinsdagochtend lagen er 30 coronapatiënten op de Groninger IC’s. Vrijdag waren dat er 28 en een week geleden 25. Op de verpleegafdelingen voor coronapatiënten was slechts een marginale daling te zien (van 49 naar 46 opnames).

Ook in de andere twee noordelijke provincies blijft de druk op de IC’s hoog. In Friesland liggen 28 coronapatiënten op deze afdelingen, in Drenthe daalde het aantal opnames licht (van 15 naar 12). Van de in totaal zeventig opnames op de noordelijke IC’s, zijn er 32 patiënten afkomstig van buiten de regio. Van de 119 opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen in de Noord-Nederlandse ziekenhuizen, zijn er dertig afkomstig van buiten de drie noordelijke provincies.