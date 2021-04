Aantal coronabesmettingen in Groningen neemt af

nieuws

Sneltest corna

In de gemeente Groningen zijn sinds donderdagochtend 55 coronabesmettingen geconstateerd. Dat waren er 22 minder dan gisteren.

Er werden geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen gemeld door het RIVM. In de hele provincie overleed één persoon aan corona en waren er drie ziekenhuisopnames. In totaal waren er, inclusief de gemeente Groningen, 135 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 54 minder dan gisteren.

Landelijk waren er 7296 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er 586 minder dan er donderdagochtend werden vastgesteld.