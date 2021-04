Aanmelding Groninger Ondernemingsprijs gestart

nieuws

Succesvolle bedrijven uit Stad en Ommeland kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor de Groninger Ondernemingsprijs, editie 2021. De jury is benieuwd hoe bedrijven zich hebben aangepast aan de coronapandemie.

“Na een jaar waarin de prestigieuze ondernemingsprijs vanwege de coronacrisis niet werd uitgereikt, wordt dit in alle opzichten een unieke editie”, zegt bestuursvoorzitter Winfryd de Haan. “De wereld is opeens drastisch veranderd. Het ene bedrijf verloor bijna alle omzet en het andere zag zijn omzet verdubbelen.”

Er zijn drie criteria voor deelname: de onderneming moet gevestigd zijn in de stad of provincie Groningen, moet langer dan vijf jaar bestaan en moet meer dan tien medewerkers hebben. Een onderneming kan voorgedragen worden via de website ‘groningerondernemingsprijs.nl’. De inschrijving sluit op 21 mei.

De jury nomineert op 11 juni tien bedrijven, die op 30 september mogen pitchen voor de jury en daarmee kans maken op de drie finaleplaatsen. De drie finalisten krijgen een bezoek van de jury. Die bepaalt uiteindelijk de winnaar. Op 18 november is er een feestelijke finale-avond. “De coronacrisis heeft bedrijven gedwongen te improviseren. Als jury zijn wij dan ook erg benieuwd hoe ze dat hebben gedaan”, aldus juryvoorzitter gedeputeerde IJzebrand Rijzebol.