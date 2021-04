‘Bevingsmiljoenen gaan wel naar ‘villawijken’, niet naar huizen met kapotte fundering’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

“Terwijl ze in villadorp Haren hun centen tellen, zitten de echte gedupeerden al jaren in de ellende”. Dat schrijft Follow the Money donderdag in een stuk over de onevenredige verdeling van het geld voor aardbevingsschade in Groningen.

Uit onderzoek van het journalistieke platform blijkt dat inwoners van de gemeente Groningen het meeste aardbevingsgeld opstrijken, terwijl de inwoners van huizen rond de epicentra van de bevingen met kapotte funderingen blijven zitten. Als voorbeeld halen de onderzoekers anekdotes aan van inwoners van Haren, die stellen dat de subsidieregelingen voor een ‘buurtbarbeque-effect’ zorgen. Mensen met scheuren in muren claimen aardbevingsgeld, een inspecteur komt langs en vervolgens wordt er ruimhartig geld uitgekeerd. Maar deze schades zijn niet structureel en alleen cosmetisch, ze zorgen voor waardedaling van het huis. Daarom worden veel van de uitgekeerde bedragen in de gemeente Groningen niet uitgegeven aan herstel, maar wordt het voor andere doeleinden gebruikt.

Aan FtM willen de woningeigenaren daarom vrijwel alleen anoniem hun verhaal doen, omdat ze weten dat zij wel grote geldbedragen hebben gekregen, terwijl mensen met fundamentele schade nog steeds wachten op goede regelingen. “‘Toen de regeling bekend werd, vroeg een buurman in de buurtapp wie er allemaal mee ging doen. Het bleef oorverdovend stil,” vertelt een eigenaar aan FtM.

Het geld wordt opgemaakt aan andere dingen. Sparen, vakanties en nieuwe auto’s passeren de revue. Een andere bewoner stelt: “We zagen laatst mensen uit de buurt bij design-interieurwinkel Vos, toen zeiden we nog voor de grap: die hebben vast ook aardbevingsgeld gehad.” Een van de andere bewoners die reageert, stelt: ‘Het is een mooi spaarcentje voor als je het later wel wilt laten herstellen. In de praktijk is het allang opgegaan aan andere dingen.’ Een andere bron vertelt: ‘We hebben een deel laten doen en een deel zit in de nieuwe auto. De loodgieter ging ervan met zijn gezin op vakantie.’