47 procent gemeente Groningen actief op Marktplaats; veel schoenen, boeken en stoelen

nieuws

In de gemeente Groningen is 47 procent van de bevolking dit jaar actief geweest op de online handelswebsite Marktplaats.nl. Daarmee staat Groningen bovenaan in de provincie.

De gemeente Groningen wordt, als meest actieve gemeente op de handelswebsite, gevolgd door de gemeenten Veendam (42 procent) en Oldambt (38 procent). Landelijk werd de gemeente Baarle-Nassau gekroond tot ‘Koning Marktplaats’ van Nederland.

Voor de inwoners van de gemeente waren schoenen één van de populairste producten, gevolgd door studieboeken en stoelen. In de rest van de provincie waren ook woonaccessoires, Lego en Duplo populair.