45 kunstenaars exposeren in pop-up galerij aan Herestraat

Kunstenaars hadden afgelopen weekend de beschikking over het voormalige pand van Men at Work in de Heerestraat. Twee dagen lang werd hier de pop-up galerij Art Away opgesteld.

Organisatoren Ayla Pavo en Klaas Hendrik Hantschel nodigden 45 kunstenaars uit om hun werk te exposeren en te verkopen. Alle werken waren maximaal ter grootte van vier a4’tjes en kostten 50, 100, of 150 euro. Al het geld was voor de desbetreffende kunstenaar.

Het initiatief is bedoeld als reactie op de impact van de coronacrisis op de creatieve sector. De expositie was dan ook bedoeld om nieuwe formats te onderzoeken, waarbinnen kunst kan worden gedeeld.