44 jerrycans en drie vaten met drugsafval gevonden in hetzelfde weekend; politie zoekt getuigen

Foto: Politie Groningen

Tussen 9 en 12 april heeft de politie, op vijf plekken in de provincie Groningen, grote hoeveelheden drugsafval aangetroffen. De politie vermoedt dat de vijf dumplocaties, waarvan er drie in de gemeente Groningen liggen, allemaal gebruikt zijn voor afval uit hetzelfde drugslab.

Op vrijdag 9 april vond de politie, even na het middaguur, twaalf jerrycans met verschillende chemische stoffen erin aan de zuidzijde van het Eemskanaal in Groningen. Een uur later werden nog eens 16 jerrycans gevonden aan de Strandweg in Kropswolde. Aan het eind van dezelfde dag vonden voorbijgangers tien gevulde jerrycans aan de Trekweg naar Onderdendam in Winsum.

Een dag later vonden voorbijgangers zes jerrycans in Matsloot, evenals een grote blauwe ton met kunststof slagen. Deze stonden er vrijdag ook al, zo stelt een getuige. De politie heeft daarnaast vastgesteld dat een loonbedrijf nog eens drie grote vaten heeft verwijderd langs de Noorddijkerweg, gedurende hetzelfde weekend.

Politie zoek getuigen

“Het is opvallend dat er in één weekend op verschillende plaatsen vergelijkbare jerrycans zijn gevonden”, zegt Ariane van der Windt, operationeel specialist in het basisteam Ommelanden-Noord. “We willen achterhalen wie de vaten daar heeft gedumpt en waar het vandaan komt. Wij kunnen dit niet alleen en vragen de inwoners van Groningen ons te helpen.”

Mensen met meer informatie of camerabeelden van de dumpings, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Beelden uploaden kan ook via deze pagina op de website van de politie.

Van der Windt: “Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van dit soort criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers.”