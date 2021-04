Nationale Buitenlesdag: ‘buiten leren is veel leuker dan binnen’

De kinderen van basisschool de Petteflet in Kostverloren hebben dinsdag buiten taal- en rekenspelletjes gespeeld. Dit vanwege Nationale Buitenlesdag. De leerlingen en de juf waren erg blij met het mooie weer.

‘De kinderen waren door het dolle heen toen ik zei dat we buiten een spel gingen spelen’ zegt Elsemieke Rozema, juf van groep 7. ‘Het is bewezen dat bewegen en leren goed samen gaan. Het is een keer wat anders en buiten samen spelen is erg belangrijk’ zegt de juf.

Na een speluitleg mogen de kinderen beginnen met rennen. Ze spelen een taalspel op het niveau van hun eigen klas. ‘Het was erg leuk dat we buiten les hadden. In de klas mag je namelijk niet rennen’ zegt Lena. Haar klasgenoot Linus is het met haar eens ‘Het is lekker weer buiten en ik heb het ook warm gekregen van het voetballen’ zegt hij.