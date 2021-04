3000 scholieren proeven online de sfeer op de Hanzehogeschool

nieuws

Foto: Sicco haring

Op donderdag 8 en dinsdag 13 april komen drieduizend scholieren online sfeerproeven op de Hanzehogeschool. Vanwege de coronapandemie is de zogenoemde HanzeXperience dit jaar online.

Het evenement is voor veel leerlingen de eerste kennismaking met studeren aan de Hanzehogeschool Groningen. Het gaat om ruim drieduizend leerlingen uit havo 4 en vwo. Zij krijgen een overzicht van de verschillende opleidingen en kunnen via workshops zien hoe studeren er in de praktijk uitziet. De deelnemende scholieren komen van 41 verschillende scholengemeenschappen uit het noorden. Ze doen vanuit school of vanuit huis mee.

Na de gezamenlijke kick-off volgen de scholieren online een workshop onder begeleiding van studenten. De deelnemers konden kiezen uit 18 verschillende workshops. Na een gezamenlijke Hanze-Quiz worden de vervolgstappen in de studiekeuze aangeboden.